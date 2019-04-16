В Калининграде на неделе пройдет ремонт на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-16T11:12:18+03:00

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На этой неделе в Калининграде пройдет ремонт 12-ти улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поддерживающий ремонт на улицах Каштановая аллея, Пушкина, Свердлова, Богатырская, А. Невского (подъездные пути к Бюро судебно- медицинской экспертизы), Клиническая, Пионерская, Нанесена, Грибоедова, Тельмана, пр-т Мира, переулка Ломоносова. Также в планах на эту неделю - ремонт разводного моста Юбилейный (рыбная деревня), подземного пешеходного перехода через Ленинский проспект.

На прошлой неделе в Калининграде ямочный ремонт прошел на улицах Клинической, Молочинского, Партизана Железняка, Тельмана, Грибоедова, Некрасова, Багратиона, Эпроновской, Красноярской, Полецкого, Пушкина, Шевченко, Заслонова, Уральской.

ИСТОЧНИК KP.RU