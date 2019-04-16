В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили свет и воду

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-16T11:12:57+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество будет отсутствовать на Советский пр-т 109, ул. Ю.Гагарина 100,100а,106, ул. Ю.Гагарина 2а,78-82, 84, 86, 88, 94, 98, 102, 157, 159, 165, 167, 171, 173, 175,177,179, пер. Ю.Гагарина 2, 3, 4, 5, ул. Дружная 5, 9, 11, пер. Дружный 1, 2, 3, 4, 5, ул. Молодой Гвардии 9,11; ул. Комсомольская 24, 24а, 26, 27, 28-30, 31, 33, 38-40, 41, ул. К. Маркса 15-19, 23, 25, 30-38, ул. Пацаева 6а, 7, 12-14, ул. Шиллера 29-31, 37.

До 17 часов не будет холодной воды на ул. Красносельская 1-3, 5-7, 9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU