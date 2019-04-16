2019-04-16T11:29:58+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионерка пострадала при падении в троллейбусе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининграде пожилая женщина получила травмы при падении в троллейбусе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на улице Комсомольской. Водитель троллейбуса при резком торможении допустил падение в салоне 69-летней женщины.

В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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