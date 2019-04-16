В Калининграде пенсионерка пострадала при падении в троллейбусе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В понедельник в Калининграде пожилая женщина получила травмы при падении в троллейбусе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Комсомольской. Водитель троллейбуса при резком торможении допустил падение в салоне 69-летней женщины.
В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU