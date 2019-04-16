В ГИБДД назвали самые опасные для пешеходов улицы Калининграда

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-16T11:38:26+03:00

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В этом году самые аварийные для пешеходов места в Калининграде — это проспект Победы, ул. Емельянова, Советский и Московский проспекты. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник первого отдела УГИБДД по Калининградской области Александр Кульманский.

Так, за первый квартал 2019 года в регионе произошло 72 наезда на пешехода, семь человек погибло в этих авариях, 69 получили ранения.

- Количество самих происшествий с участием пешеходов снижается, но мы отмечаем рост числа погибших. Причина — пренебрежение правилами дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов. Это нарушение требований дорожных знаков, правил проезда пешеходного перехода, несоответствия скорости условиям движения. Что касается аварий со смертельным исходом, то вина в них разделилась поровну — четыре произошло по вине водителей и три - по вине пешеходов, - рассказал Кульманский.

Больше половины аварий с пешеходами произошли на переходах, каждое пятое — на регулируемых. Восемь происшествий с начала года спровоцировали пешеходы, перебегая дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU