2019-04-16T11:59:17+03:00
Общество

В Советске двое разнорабочих обворовали стройплощадку погранперехода

Виктор Сергеев
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В Советске полицейские раскрыли кражу со стройплощадки автомобильного пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое 20-летних мужчин проникли на стройку и украли 16 метров электрического кабеля. Как оказалось, ранее они работали на площадке разнорабочими

- Чтобы попасть к месту строительства, криминальный дуэт воспользовался услугами такси. Похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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