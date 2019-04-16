В Советске двое разнорабочих обворовали стройплощадку погранперехода

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-16T11:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске полицейские раскрыли кражу со стройплощадки автомобильного пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое 20-летних мужчин проникли на стройку и украли 16 метров электрического кабеля. Как оказалось, ранее они работали на площадке разнорабочими

- Чтобы попасть к месту строительства, криминальный дуэт воспользовался услугами такси. Похищенный кабель злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU