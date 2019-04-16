2019-04-16T12:04:54+03:00
Общество

В Калинниграде с водителя, сбившего насмерть пешехода, взыскали почти 1 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде родственники погибшей в ДТП женщины взыскали с виновника компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В декабре 2017 года пьяный водитель «Опеля» на автодороге Калининград-Полесск сбил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Суд пришел к выводу, что виновник ДТП должен компенсировать вред, причиненный близким родственникам пешехода.

Районный суд решил взыскать с водителя в пользу матери погибшей 7 700 рублей в счет возмещения расходов на погребение и компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей, а в пользу супруга погибшей 51 030 рублей – на погребение и компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей. Водитель подал апелляционную жалобу,однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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