Правительство выделило Советску 43,8 млн рублей на реконструкцию стадиона «Красная звезда»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-16T12:10:14+03:00

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Правительство Калининградской области выделило Советску субсидию на реконструкцию стадиона «Красная звезда». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Региональные власти выделили муниципалитету 43,8 млн при условии аналогичного софинансирования из местного бюджета. Деньги будут направлены на разработку проектной и рабочей документации.

ИСТОЧНИК KP.RU