На реконструкцию загородных лагерей в Калининградской области потратят 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-16T12:21:47+03:00

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В Калининградской области продолжаются проверки загородных детских лагерей. Как сообщила министр образования Светлана Трусенева, межведомственная комиссия выезжает в учреждения для проверки технического состояния зданий, соблюдения санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и пожарной безопасности.

- В течение месяца администрации центров отдыха должны устранить выявленные замечания. На эти цели заложено более 50 млн рублей в региональном и муниципальном бюджетах, - сказал глава министерства.

Трусенева напомнила, что уже заложено финансирование на реконструкцию и строительство лагерей. Среди них – «Алые паруса» в пос. Лесное, учреждение отдыха в Светлогорске и Центр развития одаренных детей. В общей сумме будет использовано более 4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU