В Калининградской области развивать культуру на селе будут передвижные автоклубы

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-16T13:57:47+03:00

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Культурную среду на селе будут развивать с помощью так называемых передвижных автоклубов, укомплектованных сценами, освещением и звуком. Об этом на заседании комитета Облдумы по социальной политике рассказал министр культуры и туризма Андрей Ермак.

По его словам, две таких машины уже приобретены. Один автомобиль, как предполагается передать Неманскому городскому округу, другой отправить на запад области.

Сейчас властям необходимо решить вопрос, чтобы расходы по обслуживанию и ремонту машин несло каждое муниципальное образование, где передвижные автоклубы будут работать. По словам спикера Облдумы Марины Оргеевой, нужно подумать над возможностью использования межбюджетных отношений.

Также, по словам Ермака, в этом году планируется капитально отремонтировать не менее трех сельских домов культуры и до 2024 года создать не менее пяти модульных библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU