В Калининград не пустили 600 кг шкурок норки из Канады

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-16T14:26:40+03:00

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Россельхознадзор не пустил в область партию шкурок норки из Канады. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение ветеринарных требований было выявлено при досмотре партии шкурок весом 638 кг на погранпереходе в Советске. В частности были выявлены исправления ветеринарном сертификате.

В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU