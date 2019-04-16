В Калининград не пустили 600 кг шкурок норки из Канады
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Россельхознадзор не пустил в область партию шкурок норки из Канады. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение ветеринарных требований было выявлено при досмотре партии шкурок весом 638 кг на погранпереходе в Советске. В частности были выявлены исправления ветеринарном сертификате.
В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU