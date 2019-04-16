2019-04-16T15:30:51+03:00
Общество

Свыше 500 калининградских водителей оштрафовали за разговоры за рулем

Виктор Сергеев
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С начала года в Калининградской области оштрафовали 547 водителей, которые разговаривали по телефону во время управления автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отметили, что инспекторы ГИБДД ежедневно привлекают к ответственности водителей, которые разговаривают за рулем.

- Среди всех факторов, которые могут отвлечь водителя от управления, выделяются именно мобильные устройства связи. Использование мобильником за рулём многократно повышает риск ДТП. Это касается как разговоров, так и написания сообщений, просмотра приложений, программ и интернета. Во время движения водитель имеет право принимать звонки по беспроводной гарнитуре, - отметили в полиции, добавив, что за нарушение правил пользования телефоном грозит штраф в 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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