В Калининграде лже-инвалид получил 400 тысяч рублей в качестве пособия
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Жителю Калининграда, скорее всего, придется вернуть в бюджет деньги, полученные им в качестве пособия по инвалидности.
Мужчина незаконно получил статус инвалида, что позволило ему получать социальное обеспечение.
Незаконность получения статуса ранее подтвердил суд, поэтому прокуратура в судебном порядке теперь требует от лже-инвалида вернуть в бюджет свыше 400 тысяч рублей, которые он получил.
ИСТОЧНИК KP.RU