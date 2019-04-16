В Калининграде лже-инвалид получил 400 тысяч рублей в качестве пособия

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-16T16:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Калининграда, скорее всего, придется вернуть в бюджет деньги, полученные им в качестве пособия по инвалидности.

Мужчина незаконно получил статус инвалида, что позволило ему получать социальное обеспечение.

Незаконность получения статуса ранее подтвердил суд, поэтому прокуратура в судебном порядке теперь требует от лже-инвалида вернуть в бюджет свыше 400 тысяч рублей, которые он получил.

ИСТОЧНИК KP.RU