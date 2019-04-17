В Калининграде сгорели два автомобиля
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде за вечер вторника 16 апреля сгорели два автомобиля¸ сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.
Так, в 19.11 поступило сообщение о пожаре на улице Интернациональной. В автомобиле горела проводка в салоне. Возгорание удалось ликвидировать еще до прибытия сотрудников пожарной охраны.
Еще один пожар произошел на улице Суворова. В грузовом автомобиле «МАН» выгорел моторный отсек.
О пострадавших не сообщается. Причину пожаров выясняют.
ИСТОЧНИК KP.RU