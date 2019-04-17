Драмтеатр готовит до конца сезона еще три премьеры

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-17T10:27:47+03:00

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18,19 и 25 мая зрителям предложат новую постановку «легкого жанра». Комедия «Любить не прикажешь» (16+) - это старинная любовная история с путаницей, интригами, переодеванием актёров и счастливой развязкой. В спектакле 14 вокальных и танцевальных номеров. Поставил музыкальную комедию народный артист России Михаил Салес. «Я бы назвал ее «хулиганством актеров с одним антрактом» - говорит режиссер-постановщик.

22 мая состоится единственная премьера спектакля «Преступление # наказание» (12+) в постановке Вячеслава Виттиха по роману Федора Достоевского. Сценическое прочтение романа бросает вызов не только зрителю, но и актерам, которые перевоплощаются в разных персонажей. Режиссер создает атмосферу безумия героя романа, стараясь не упустить самого важного.

20, 21 апреля, а также 26 мая на малой сцене пройдет премьера спектакля-игры по мотивам русской народной сказки «Машенька и медведь» (0+). Бэби-театр режиссера Наталии Степаненко рассчитан на зрителей от 2 до 7 лет и их родителей. Веселая музыкальная история увлечет и научит создавать чудеса из обычных предметов своими руками.

Художественный руководитель драмтеатра Михаил Андреев говорит: «Гастроли минчан на нашей сцене показали, как соскучилась публика по веселым музыкальным жанрам. До конца сезона мы также покажем интерактивную сказку малышам и драму современной формы по роману Ф. Достоевского. Так что репертуар театра станет еще разнообразней».

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ИСТОЧНИК KP.RU