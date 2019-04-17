В Калининграде в течение года капитально отремонтируют 21 тротуар

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-17T10:30:57+03:00

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В этом году в Калининграде планируется капитально отремонтировать 21 тротуар. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе уже начались работы по ремонту тротуаров на улицах Коммунистической (в районе домов №№ 56-100) и Минусинской (от ул. Беговой до ул. Коммунистической).

Кроме этого, накануне мэрия Калининграда объявила аукцион на ремонт участка тротуара на проспекте Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарёва. На эти цели выделено 1,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU