2019-04-17T10:53:04+03:00
Общество

В Калининградском зоопарке на исторический «Львятник» установили башенки как в Кёнигсберге

Открыть обновленный объект планируют этим летом
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Так выглядел Львятник до войны.Так выглядел Львятник до войны.Фото: предоставлено зоопарком
Изменить размер текста:

В Калининградском зоопарке Дом тропической птицы (это бывший объект «Львятник» Кёнигсбергского зоопарка, который после реконструкции поменяет свое назначение) продолжают восстанавливать. Он приближается к историческому облику.

Как сообщает пресс-служба учреждения, на крышу водрузили две башенки, точно такие же, какие можно видеть на черно-белых фотографиях вековой давности.

- Башни покрыты медью. В то время этот материал часто использовали для покрытия крыш. С большой долей вероятности можно предположить, что крыша и башни Львятника также были покрыты медью. Сейчас башни, конечно, выглядят как новодел. Но пройдет всего год-полтора и патина предаст им вполне благородный облик. На одну из башен чуть позже установят громоотвод. – сообщили в зоопарке.

Открыть обновленный объект планируют этим летом

В Калининградском зоопарке на исторический «Львятник» установили башенки как в Кёнигсберге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде откроется музей старой книги, для него ищут вещи советских лет
Кота на герб: В Зеленоградске предлагают поменять городскую символику
В Калининграде предложили перенести танк с улицы Соммера в другое место
Калининградец искромсал ножом знакомого
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Ольховаткой
В Калининграде таксист присвоил дорогостоящий смартфон пассажирки
На Пасху и Радоницу к калининградским кладбищам пустят дополнительные автобусы
В Калининграде началась реконструкция второй очереди улицы Баранова
За неделю границе изъяли свыше двух центнеров польской и литовской «санкционки»
Интерес к строительству порта около Янтарного проявляют иностранные инвесторы
Калининградский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по информатике
В Калининграде отключено электричество в домах на 10-ти улицах
Калининградцу грозит до 10 лет за хранение амфетамина
В Калининградской области более 500 абонентов останутся без газа из-за долгов
В Калининграде в течение года капитально отремонтируют 21 тротуар
Драмтеатр готовит до конца сезона еще три премьеры
В Гусевском районе в ДТП погиб гражданин Литвы
В Калининграде сгорели два автомобиля