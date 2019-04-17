СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-17T10:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградском зоопарке Дом тропической птицы (это бывший объект «Львятник» Кёнигсбергского зоопарка, который после реконструкции поменяет свое назначение) продолжают восстанавливать. Он приближается к историческому облику.

Как сообщает пресс-служба учреждения, на крышу водрузили две башенки, точно такие же, какие можно видеть на черно-белых фотографиях вековой давности.

- Башни покрыты медью. В то время этот материал часто использовали для покрытия крыш. С большой долей вероятности можно предположить, что крыша и башни Львятника также были покрыты медью. Сейчас башни, конечно, выглядят как новодел. Но пройдет всего год-полтора и патина предаст им вполне благородный облик. На одну из башен чуть позже установят громоотвод. – сообщили в зоопарке.

Открыть обновленный объект планируют этим летом

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="480" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/703668" frameborder="0"></iframe> В Калининградском зоопарке на исторический «Львятник» установили башенки как в Кёнигсберге.

ИСТОЧНИК KP.RU