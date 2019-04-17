В Калининградской области более 500 абонентов останутся без газа из-за долгов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-17T10:58:07+03:00

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Более 500 абонентов в Калининградской области в ближайшее время будут отключены от газа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Потребители задолжали за газ в общей сложности 25 млн рублей. Всем им направили уведомления о предстоящей приостановке газоснабжения.

- В преддверии майских праздников и сезона отпусков мы в очередной раз напоминаем гражданам о необходимости своевременной и полной оплаты квитанций за газ. Иначе отдых может оказаться испорчен проблемами, например, с отключением жилого помещения от газоснабжения или запрета выезда за границу, – рассказал директор филиала в Калининградской области ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU