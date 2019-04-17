Калининградцу грозит до 10 лет за хранение амфетамина

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-17T10:57:41+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Неадекватного пешехода инспекторы задержали на улице А. Смелых. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла у него 2,55 грамма амфетамина. Мужчина признался, что купил наркотики для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU