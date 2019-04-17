В Калининграде отключено электричество в домах на 10-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-17T11:04:13+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Достоевского 3-17, 2-16, ул. А.Невского 68а-74а, 89, 99-115.

с 13.30 до 18 часов – на ул. Сергеева 10 К-1, 2, 14 К-1, 2, ул. Черняховского 19, 19а, ул. А.Невского 68а-74а, 89

До 18 часов свет будет отсутствовать на ул. Ю.Гагарина 100, 100а, 106, ул. Ю.Гагарина 2а, 78-94, 98, 102, 157, 159, 165, 167, 171, 173, 175, 177, 179, пер. Ю.Гагарина 2, 3, 4, 5, ул. Дружная 5, 9, 11, пер. Дружный 1-5, ул. Молодой Гвардии 9, 11, пр-т Советский 109.

Кроме этого, до 17 часов не будет холодной воды на ул. Горького 180.

ИСТОЧНИК KP.RU