Калининградский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по информатике

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-17T11:10:46+03:00

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Финал олимпиады прошел в Казани. В соревновании приняли участие 266 школьников из 57 регионов России. Калининградскую область представляли три участника из Калининграда: учащиеся гимназии №32 Василий Дубинин (9 класс) и Александр Драганов (10 класс), а также Вадим Красник (10 класс гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина)

По итогам состязаний диплом победителя получил 21 участник, призерами стали 98 финалистов. Ученик 10 класса гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина Вадим Красник стал победителем в своей параллели.

Это не первое достижение калининградца в 2019 году. В феврале юноша стал призером международной олимпиады по программированию для школьников Innopolis Open, обогнав представителей Южной Кореи, Белоруссии, Болгарии, Южной Кореи, Гонконга, Израиля, Бельгии, Венгрии и Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU