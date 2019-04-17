Интерес к строительству порта около Янтарного проявляют иностранные инвесторы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-17T11:53:03+03:00

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Интерес к проекту строительства глубоководного порта около Янтарного проявляют инвесторы из Китая и арабских стран. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с гендиректором компании «УРАЛХИМ» Сергеем Момцемлидзе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В состояв порта планируется включить контейнерный терминал, терминалы для наливных, накатных и генеральных грузов. Суммарная мощность предварительно оценивается в 50 млн тонн грузов, предполагаемый объем инвестиций – 200 млрд. руб.

По словам Антона Алиханова, интерес к проекту проявляют и иностранные инвесторы, в том числе, из Китая и арабских стран. В значительной степени это обусловлено льготами Особой экономической зоны Калининградской области.

Сергей Момцемлидзе отметил, что строительство нового порта для «УРАЛХИМа» является одной из ключевых задач, поскольку загрузка действующего порта в Санкт-Петербурге приближается к максимальной отметке. Проблема также требует проработки на уровне законодательства, поскольку на сегодняшний день существует ряд ограничений на возведение складов под хранение определенных категорий минеральных удобрений.

ИСТОЧНИК KP.RU