За неделю границе изъяли свыше двух центнеров польской и литовской «санкционки»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-17T11:58:59+03:00

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За минувшую неделю сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Калининградскую область свыше двух центнеров польской и литовской «санкционки». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. На границе с Польшей и Литвой в международных автомобильных пунктах пропуска у 21 частного лица обнаружено и изъято свыше 213 килограммов молочной и мясной продукции. Часть продукции возвращена в Польшу и Литву, а часть продукции уничтожена. - Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU