В Калининграде началась реконструкция второй очереди улицы Баранова

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-17T12:04:34+03:00

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Днем 16 апреля на улице Баранова в Калининграде, в районе пересечения с улицей Партизанской, появился экскаватор и несколько рабочих. Последние начали устанавливать строительный забор, перекрыв дорогу до строящегося торгового центра. При этом автомобильное движение через Партизанскую улицу пока не остановлено.

Утром 17 апреля строители уже принялись разбирать дорожное и тротуарное покрытие. Таким образом, подрядчик «КСК» приступил к реконструкции второй очереди улицы, обещанной вице-премьером правительства области Гарри Гольдманом. Длина реконструируемого отрезка улицы составит примерно 300 метров.

Кроме того, сейчас рабочие устраняют дефекты на первой очереди.

Напомним, первая очередь улицы Баранова была сдана подрядчиком с большим опозданием в ноябре прошлого года. Концепция благоустройства ранее была представлена КБ «Стрелка» в сотрудничестве с архитектором Антоном Сагалем. На реконструкцию было выделено 300 миллионов рублей премьер-министром Дмитрием Медведевым.

ИСТОЧНИК KP.RU