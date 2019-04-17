2019-04-17T12:04:34+03:00
Общество

В Калининграде началась реконструкция второй очереди улицы Баранова

16 апреля там перекрыто пешеходное движение
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Движение через улицу Баранова перекрытоДвижение через улицу Баранова перекрытоФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Днем 16 апреля на улице Баранова в Калининграде, в районе пересечения с улицей Партизанской, появился экскаватор и несколько рабочих. Последние начали устанавливать строительный забор, перекрыв дорогу до строящегося торгового центра. При этом автомобильное движение через Партизанскую улицу пока не остановлено.

Утром 17 апреля строители уже принялись разбирать дорожное и тротуарное покрытие. Таким образом, подрядчик «КСК» приступил к реконструкции второй очереди улицы, обещанной вице-премьером правительства области Гарри Гольдманом. Длина реконструируемого отрезка улицы составит примерно 300 метров.

Кроме того, сейчас рабочие устраняют дефекты на первой очереди.

Напомним, первая очередь улицы Баранова была сдана подрядчиком с большим опозданием в ноябре прошлого года. Концепция благоустройства ранее была представлена КБ «Стрелка» в сотрудничестве с архитектором Антоном Сагалем. На реконструкцию было выделено 300 миллионов рублей премьер-министром Дмитрием Медведевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде откроется музей старой книги, для него ищут вещи советских лет
Кота на герб: В Зеленоградске предлагают поменять городскую символику
В Калининграде предложили перенести танк с улицы Соммера в другое место
Калининградец искромсал ножом знакомого
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Ольховаткой
В Калининграде таксист присвоил дорогостоящий смартфон пассажирки
На Пасху и Радоницу к калининградским кладбищам пустят дополнительные автобусы
За неделю границе изъяли свыше двух центнеров польской и литовской «санкционки»
Интерес к строительству порта около Янтарного проявляют иностранные инвесторы
Калининградский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по информатике
В Калининграде отключено электричество в домах на 10-ти улицах
Калининградцу грозит до 10 лет за хранение амфетамина
В Калининградской области более 500 абонентов останутся без газа из-за долгов
В Калининградском зоопарке на исторический «Львятник» установили башенки как в Кёнигсберге
В Калининграде в течение года капитально отремонтируют 21 тротуар
Драмтеатр готовит до конца сезона еще три премьеры
В Гусевском районе в ДТП погиб гражданин Литвы
В Калининграде сгорели два автомобиля