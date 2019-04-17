На Пасху и Радоницу к калининградским кладбищам пустят дополнительные автобусы
.Фото: Александр Подгорчук
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На Пасху и Радоницу к калининградским кладбищам пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По маршруту «Южный вокзал – 16-й км Балтийского шоссе» с 11 до 18 часов будут курсировать 2 автобуса на Пасху, и 6 автобусов на Радоницу. Со всеми остановками. В центре города маршрут пролегает через КГТУ («Борющиеся зубры») не через Театральную)
В районе городских кладбищ будут установлены знаки «парковка запрещена», также они появятся на Тенистой аллее (в районе Свято-Никольского женского епархиального монастыря).
ИСТОЧНИК KP.RU