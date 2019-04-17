В Калининграде таксист присвоил дорогостоящий смартфон пассажирки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-17T13:04:58+03:00

Выходя из машины, женщина оставила на сиденье гаджет ценой более 45 тысяч рублей

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Одному из калининградских таксистов в один вечер крупно повезло дважды. Во-первых, подвернулась пассажирка из Зеленоградская в Калининград. А когда женщина покинула салон автомобиля, водитель обнаружил бонус к дальней ездке в виде забытого клиенткой дорогостоящего смартфона. Гаджет ценой в 45 тысяч рублей извозчик возвращать законной владелице даже не подумал.

А напрасно! Ибо калининградка вскоре хватилась пропажи и пошла за помощью в отдел полиции.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району установили личность подозреваемого и задержали 33-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Похищенное имущество и возвращено потерпевшей.

Ну а таксисту имеет смысл начинать сушить сухари. Ведь за кражу, согласно действующему законодательству, положено лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU