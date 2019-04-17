В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Ольховаткой
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник, 16 апреля, в Озерском районе в ДТП погиб водитель «Мерседеса».
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 60-летинй водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль откинуло на проезжую часть, и он врезался в УАЗ, а затем съехал в кювет.
В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил тяжелые травмы и позже скончался в районной больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU