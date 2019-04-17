В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Ольховаткой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-17T13:26:01+03:00

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Во вторник, 16 апреля, в Озерском районе в ДТП погиб водитель «Мерседеса».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 60-летинй водитель «Мерседеса» при обгоне не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль откинуло на проезжую часть, и он врезался в УАЗ, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил тяжелые травмы и позже скончался в районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU