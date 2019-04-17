Калининградец искромсал ножом знакомого
.Фото: Александр Подгорчук
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В Озерском районе началось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который зверски убил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В декабре прошлого года в одной из квартир в Озерске обвиняемый нанес знакомому более 70 ударов ножом в шею и грудь. . От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Действия злоумышленника были квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU