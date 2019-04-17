2019-04-17T14:11:50+03:00
Общество

В Калининграде предложили перенести танк с улицы Соммера в другое место

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На прошедшем во вторник 16 апреля заседании градостроительного совета при главном архитекторе города, высказали предложение убрать танк-памятник с улицы Соммера. Идею озвучил архитектор Сергей Гулевский, обсуждая проект благоустройства улиц Соммера и Рокоссовского.

Он высказался за изменение качество среды, отметив, что пространство там «сформировано хаотически». В частности, усомнился в необходимости оставлять на улице Соммера памятник-танк.

- Чего танк делает во дворе жилых домов? Что там танк делает-то? Это же памятник погибшим людям, которые отдали жизни за то, что мы с вами живем. И поставили впопыхах там танк! Во дворе жилых домов. Ему там плохо, этому танку. Это унизительно. Ему там унизительно! Ему надо найти достойное место. Вот у нас парк Победы есть, еще что-то, - сказал Сергей Гулевский.

Стоит отметить, что кроме Гулевского идею перенести танк в другое место, никто не озвучивал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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