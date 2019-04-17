2019-04-17T14:47:36+03:00
Общество

Кота на герб: В Зеленоградске предлагают поменять городскую символику

Власти города объяснили, что старый герб больше не актуален
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Зеленоградское граффитиЗеленоградское граффитиФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

17 апреля окружной совет депутатов Зеленоградска утвердил решение «О проведении конкурса на разработку проектов официальных символов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» — Герба и Флага муниципального образования». Об этом сообщает районная газета «Волна». Известно, что конкурс на разработку проектов официальных символов муниципалитета будет проведен с 20 мая по 19 июня этого года.

Как сообщает издание, основанием для объявления конкурса послужили письма от горожан, попросивших разработать новый герб, который будет отражать современные традиции и тенденции развития муниципалитета. Подобное письмо пришло и от ассоциации рестораторов и отельеров, авторы которого считают, что «герб муниципалитета должен быть не просто изящной геральдической картинкой, но и отражать сегодняшние реалии, а также вектор развития нашей малой родины».

- Сегодня никто — ни жители, ни гости Зеленоградска не ассоциируют наш город с рыбным промыслом. Именно этот вид деятельности символизирует камбала на гербе округа, - считают отельеры. - Совсем не случайно в центральных мировых СМИ Зеленоградск называют «кошачьей столицей мира». И сегодня к нам приезжают тысячи туристов совсем не для того, чтобы поймать субтильную балтийскую камбалу, а чтобы получить позитивные эмоции от нашего гостеприимства, солнца, моря, целебных источников, и , конечно же, от общения с нашими замечательными котами и кошками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде откроется музей старой книги, для него ищут вещи советских лет
В Калининграде предложили перенести танк с улицы Соммера в другое место
Калининградец искромсал ножом знакомого
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Ольховаткой
В Калининграде таксист присвоил дорогостоящий смартфон пассажирки
На Пасху и Радоницу к калининградским кладбищам пустят дополнительные автобусы
В Калининграде началась реконструкция второй очереди улицы Баранова
За неделю границе изъяли свыше двух центнеров польской и литовской «санкционки»
Интерес к строительству порта около Янтарного проявляют иностранные инвесторы
Калининградский школьник стал победителем всероссийской олимпиады по информатике
В Калининграде отключено электричество в домах на 10-ти улицах
Калининградцу грозит до 10 лет за хранение амфетамина
В Калининградской области более 500 абонентов останутся без газа из-за долгов
В Калининградском зоопарке на исторический «Львятник» установили башенки как в Кёнигсберге
В Калининграде в течение года капитально отремонтируют 21 тротуар
Драмтеатр готовит до конца сезона еще три премьеры
В Гусевском районе в ДТП погиб гражданин Литвы
В Калининграде сгорели два автомобиля