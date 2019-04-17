Кота на герб: В Зеленоградске предлагают поменять городскую символику

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-17T14:47:36+03:00

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17 апреля окружной совет депутатов Зеленоградска утвердил решение «О проведении конкурса на разработку проектов официальных символов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» — Герба и Флага муниципального образования». Об этом сообщает районная газета «Волна». Известно, что конкурс на разработку проектов официальных символов муниципалитета будет проведен с 20 мая по 19 июня этого года.

Как сообщает издание, основанием для объявления конкурса послужили письма от горожан, попросивших разработать новый герб, который будет отражать современные традиции и тенденции развития муниципалитета. Подобное письмо пришло и от ассоциации рестораторов и отельеров, авторы которого считают, что «герб муниципалитета должен быть не просто изящной геральдической картинкой, но и отражать сегодняшние реалии, а также вектор развития нашей малой родины».

- Сегодня никто — ни жители, ни гости Зеленоградска не ассоциируют наш город с рыбным промыслом. Именно этот вид деятельности символизирует камбала на гербе округа, - считают отельеры. - Совсем не случайно в центральных мировых СМИ Зеленоградск называют «кошачьей столицей мира». И сегодня к нам приезжают тысячи туристов совсем не для того, чтобы поймать субтильную балтийскую камбалу, а чтобы получить позитивные эмоции от нашего гостеприимства, солнца, моря, целебных источников, и , конечно же, от общения с нашими замечательными котами и кошками.

ИСТОЧНИК KP.RU