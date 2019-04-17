2019-04-17T14:38:14+03:00
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В Калининграде откроется музей старой книги, для него ищут вещи советских лет

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде планируют открыть музей старой книги. Разместится он в библиотеке имени Чехова на Московском проспекте. Об этом «Комсомолке» рассказала директор Калининградской централизованной библиотечной системы Елена Александронец.

- Нам порой приносят редкости. Это книги 1903, 1910 года издания. К таким книгам мы относимся с большим пиететом, собираем их. На пороге открытия Музей старой книги. Бумажные фонды огромные, но мы выбрали самое-самое, - говорит Елена Александронец.

По ее словам в основу экспозиции войдут старинные книги, изданные до революции и редкие советские книги.

- С годами бумажная книга становится ценнее. Скоро она станет редкостью. Для музея мы уже собираем коллекции, касающиеся литературоведения, космонавтики. То есть то, на что перестали обращать внимание, и меньше книг по этой тематике, - говорит директор.

Для музея отобрано уже порядка 300 книг. Их разместят в двух помещениях.

- Эти комнаты хотим оформить под старину. Поэтому обращаемся к калининградцам, которые могут помочь собрать артефакты и аксессуары прошлых лет, – говорит Елена Александронец.

Так что если у вас есть старинные книги, настольные лампы, предметы быта, ковры, кабинетные стулья и прочие атрибуты прошлого, несите их в библиотеку имени Чехова на Московском. Заранее стоит позвонить и договорится о встрече. Может быть именно ваш артефакт советских лет украсит Музей старой книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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