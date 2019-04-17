2019-04-17T15:51:51+03:00
Общество

Алиханов потребовал решать проблемы ветеранов в приоритетном порядке

Виктор Сергеев
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К подготовке мероприятий к юбилею Победы в Великой Отечественной войне необходимо подходить ответственно, творчески и без формализма. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Совета по делам ветеранов.

- Безусловно, ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны органов власти всех уровней должны четко, неукоснительно выполняться, а на местах обязаны знать нужды каждого человека – каждого ветерана – и решать эти проблемы в приоритетном порядке, – отметил глава региона. – В целом круг задач, которые надо решать в преддверии юбилея Победы, очень широк.

В Калининградской области сегодня проживают 4 962 ветерана Великой Отечественной войны. Им и членам их семей предоставляется возможность для поддержания здоровья и реабилитации после заболеваний в госпитале для ветеранов войн. Спланирована выписка и адресная доставка лекарственных препаратов из числа маломобильной группы, проводится диспансеризации ветеранов, в том числе и на дому для лежачих больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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