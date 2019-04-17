2019-04-17T15:59:25+03:00
Происшествия

Калининградца будут судить за ДТП с погибшим пассажиром

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В суд Черняховска поступило уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ноябре 2018 года на улице Гусевское шоссе в Черняховске водитель КИА выехал на встречку и врезался в бетонный забор дома.

От полученных травы пассажир легкового автомобиля скончался.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дубовую аллею возле братской могилы под Нестеровом вырубили для отопления церкви
В Советске сгорел автомобиль «Ауди-100»
В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадал 141 человек
На заводе «Янтарь» загорелся строящийся корабль
В Зеленоградском районе перезахоронили трех красноармейцев, погибших в феврале 1945 года
Калининградцам предложили сдать кровь на площади Победы
В аэропорту «Храброво» снимут несколько эпизодов для сериала «Андреевский флаг»
После скандалов с Эстонией и Польшей паруснику «Седов» разрешили зайти в немецкий порт Варнемюнде
Пляж в Янтарном в четвертый раз подряд получил «Голубой флаг»
В Гусеве откроется выставка, посвященная истории поселка Ульяново
В Балтийске уголовник обворовывал квартиры, в которых делал ремонт
В Калининграде управляющую компанию уличили в подделке протокола общего собрания
Очистят ограждения и закрасят граффити: В Калининграде до конца апреля приведут в порядок мосты
В Нестерове тепловоз сбил девочку-подростка
Для филиала московской балетной школы в Калининграде нашли временное здание