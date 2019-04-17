Калининградца будут судить за ДТП с погибшим пассажиром

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-17T15:59:25+03:00

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В суд Черняховска поступило уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ноябре 2018 года на улице Гусевское шоссе в Черняховске водитель КИА выехал на встречку и врезался в бетонный забор дома.

От полученных травы пассажир легкового автомобиля скончался.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU