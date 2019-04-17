2019-04-17T16:04:36+03:00
Общество

Для филиала московской балетной школы в Калининграде нашли временное здание

Это бывшее здание Художественной галереи на Московском проспекте, 60-62
Светлана БАРОН
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Калининградский филиал Московской государственной академии хореографии получил временное здание и объявил набор детей на бюджетные места. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» заявил директор филиала Артем Шпилевский.

- Заявления принимаем онлайн на официальном сайте Московской государственной академии хореографии. А с 21 по 30 мая пройдут три тура приемных экзаменов. На первом этапе комиссия смотрит на общие физические данные ребенка. Второй этап - медкомиссия. На третьем этапе кандидата просят повторить движения за педагогом, показать координацию, - рассказал Шпилевский.

Приемные экзамены будут проходить во Дворце спорта по адресу ул. Горького, 87. Здание же областного Центра культуры молодежи на Московском проспекте, 60-62 отремонтируют за лето и с сентября дети и преподаватели будут работать там. Пока это будут занятия трижды в неделю с 14 до 18 часов. Цена за обучение составит 4 тысячи рублей в месяц (в Москве стоимость — 11 тысяч). Калининградцам дают восемь бюджетных мест (это вдвое больше, чем в Москве). А основное здание на Октябрьском острове обещают построить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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