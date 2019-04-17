В Нестерове тепловоз сбил девочку-подростка

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-17T16:13:01+03:00

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Инцидент произошел в Нестерове в среду 17 апреля, в 13:20 на ж/д переезде, оборудованном сигнализацией и шлагбаумом.

- Только-только прошел поезд, и девочка-подросток стала перебегать через пути. В это время в обратном направлении двигался одиночный тепловоз, – рассказывает руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин. - Машинист увидел девочку, когда она появилась из-за последнего вагона. Затормозил, но все равно тепловоз ударил девочку. Слава богу, ее не затянуло на рельсы, она отлетела в сторону.

По словам Першина, локомотивная бригада остановила тепловоз и до прибытия скорой помощи оказывала первую помощь ребенку.

- Сотрудник локомотивной бригады со слезами рассказывал, как все произошло. Самое страшное, что на переезде стояли взрослые, и никто девочку не остановил, не взял за руку, не сказал: «Стой! Опасно!». И ведь все понимали, что может идти поезд. Как же так? – говорит Александр Першин.

Когда приехала скорая помощь, девочка была жива. Ее экстренно госпитализировали.

По предварительной информации у школьницы травма ноги и, возможно, руки.

ИСТОЧНИК KP.RU