Очистят ограждения и закрасят граффити: В Калининграде до конца апреля приведут в порядок мосты
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В Калининграде до конца апреля приведут в порядок мосты и путепроводы. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.
До 30 апреля в порядок приведут 10 мостов и путепроводов. Сотрудники подрядных организаций очистят ограждения, перила и барьеры мостов, проведут их покраску, а также ликвидируют «творчество» вандалов.
Также на одном объекте – пешеходном мосту около зоопарка отремонтируют покрытие, а на улице Театральной – отремонтируют тротуарную плитку.
ИСТОЧНИК KP.RU