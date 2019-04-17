2019-04-17T16:46:50+03:00
Общество

Очистят ограждения и закрасят граффити: В Калининграде до конца апреля приведут в порядок мосты

Виктор Сергеев
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В Калининграде до конца апреля приведут в порядок мосты и путепроводы. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 30 апреля в порядок приведут 10 мостов и путепроводов. Сотрудники подрядных организаций очистят ограждения, перила и барьеры мостов, проведут их покраску, а также ликвидируют «творчество» вандалов.

Также на одном объекте – пешеходном мосту около зоопарка отремонтируют покрытие, а на улице Театральной – отремонтируют тротуарную плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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