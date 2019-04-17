2019-04-17T17:07:59+03:00
Общество

В Калининграде управляющую компанию уличили в подделке протокола общего собрания

Виктор Сергеев
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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту подделки документов управляющей компанией.

В прокуратуру обратились жильцы многоквартирного дома на улице Ангарской. Как оказалось, некая управляющая компания ООО «РСУ 6» предоставила в министерство регионального контроля протокол общего собрания собственников жилья. Согласно протоколу, жильцы передали управление домом этой компании и согласовали плату за ее услуги. При этом, жильцы дома не принимали участия в собрании и даже не знали о нем.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

ИСТОЧНИК KP.RU

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