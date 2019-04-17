В Балтийске уголовник обворовывал квартиры, в которых делал ремонт

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-17T17:14:18+03:00

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В Балтийске задержали 36-летнего мужчину по подозрению в серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый горожанин переквалифицировался в отделочника, однако не удержался и украл из квартиры золото и банковскую карту, с которой снял более 100 тысяч рублей.

Как оказалось, месяцем ранее отделочник обворовал другую квартиру в этом же доме. Злоумышленник подгадал момент, когда хозяйки не было дома, и похитил золотые серьги стоимостью свыше 6 000 рублей. Ювелирные украшения позднее он продал.

ИСТОЧНИК KP.RU