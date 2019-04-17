2019-04-17T17:29:44+03:00
Звезды

В Гусеве откроется выставка, посвященная истории поселка Ульяново

Александр КАТЕРУША
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Выставку представят в музее Гусева. Экспозиция посвящена истории поселка Ульяново Неманского района, носившего название Краупишкен.

Как сообщается в группе Музей города Гусева в ВК, посетители смогут «прогуляться» по улицам довоенного Краупишкена: заглянуть в кафе и магазины, остановиться у кирхи, полюбоваться фресками.

В экспозиции – фотографии и открытки.

Выставка предоставлена школьным Историко-краеведческим музеем Ульяновской средней общеобразовательной школы и посвящается 70-летию Калининградской области, 35-летию школьного музея и 665-летию поселка Краупишкен (Ульяново).

- Выставка посвящена не городу, а поселку, это впервые в нашей области. – отметили организаторы.

Открытие выставки «Прогулка по старому Краупишкену» 19 апреля в 16:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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