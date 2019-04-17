В Гусеве откроется выставка, посвященная истории поселка Ульяново
Выставку представят в музее Гусева. Экспозиция посвящена истории поселка Ульяново Неманского района, носившего название Краупишкен.
Как сообщается в группе Музей города Гусева в ВК, посетители смогут «прогуляться» по улицам довоенного Краупишкена: заглянуть в кафе и магазины, остановиться у кирхи, полюбоваться фресками.
В экспозиции – фотографии и открытки.
Выставка предоставлена школьным Историко-краеведческим музеем Ульяновской средней общеобразовательной школы и посвящается 70-летию Калининградской области, 35-летию школьного музея и 665-летию поселка Краупишкен (Ульяново).
- Выставка посвящена не городу, а поселку, это впервые в нашей области. – отметили организаторы.
Открытие выставки «Прогулка по старому Краупишкену» 19 апреля в 16:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU