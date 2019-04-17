Пляж в Янтарном в четвертый раз подряд получил «Голубой флаг»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-17T17:37:15+03:00

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Пляж в Янтарном в четвертый год подряд прошел переаттестацию, получив подтверждение присвоения награды «Голубой флаг». Об этом в среду 17 апреля сообщил мэр приморского города Алексей Заливатский на своей персональной странице в фейсбуке.

- Пляж в Янтарном положительно прошел переаттестацию, и сегодня мы получили долгожданное подтверждение на 2019-й год! – сообщил мэр. - Но. Это еще не вся новость. Два года назад мы обустроили еще один пляж около парка Беккера, и он стал пользоваться не меньшей популярностью. На 2019-й год решили заявить на сертификацию оба пляжа. И... теперь в Калининградской области два пляжа с «Голубым флагом», и оба в Янтарном.

Сегодня за «Голубой флаг» борются пляжи на Багамских Островах, в Бельгии, Болгарии, Бразилии, Канаде, Хорватии, на Кипре, в Дании, Доминиканской Республике и десятках других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU