2019-04-17T17:49:11+03:00
Общество

После скандалов с Эстонией и Польшей паруснику «Седов» разрешили зайти в немецкий порт Варнемюнде

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский парусник «Седов» совершил долгожданный заход в порт Варнемюнде утром 14 апреля, что порадовало экипаж и курсантский состав.

Напомним, предыдущие два захода в иностранные порты для «Седова» заканчивались неудачно. Парусник получил запрет на вход в территориальные воды Польши и до этого аналогичным образом нашему судну не разрешили зайти в территориальные воды Эстонии. Причиной запрета было то, что на борту барка находятся курсанты из Крыма.

На этот раз в Варнемюнде все прошло хорошо.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, для многих практикантов это первое иностранное государство, которое им предстояло посетить.

На берегу курсанты после поиска Wi-Fi звонили родителям и друзьям, потом прошли по магазинам со сладостями и сувенирами, а после – прогулялись по старинным улочкам.

2 мая «Седов» должен по графику вернуться в Калининград для плановой смены практикантов.

Отмечается, что следующим рейсом практиканты-курсанты из Керченского государственного морского технологического университета не пойдут, и это связано с планом, а не с недавними инцидентами.

Далее по плану рейсов парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправятся в Гамбург 9-10 мая по приглашению немецкой стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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