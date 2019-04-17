В аэропорту «Храброво» снимут несколько эпизодов для сериала «Андреевский флаг»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-17T18:17:10+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки сериала про армию и флот России «Андреевский флаг». Очередная киносмена намечена на 19 апреля и на этот день ищут актеров массовки.

«19-го числа мы снимаем в аэропорту, соответственно на этот день ищем актеров на роли прилетающих и улетающих со своим багажом (за чемодан или сумку доплачиваем)», - говорится в сообщении во «ВКонтакте» в группе «Съемки в кино в Калининграде».

- Снимать будет в зале прилетов и отлетов. Все очень просто – у нас по сценарию улетает герой. Его провожаем до гейтов, - рассказывает директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов. Он как раз занимается подбором массовки и эпизодных сцен.

Ориентировочно съемки фильма «Андреевский флаг» в Калининградской области продлятся от 3 до 4 месяцев. Готовый сериал покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU