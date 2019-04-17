2019-04-17T18:27:01+03:00
Общество

Калининградцам предложили сдать кровь на площади Победы

Масштабную донорскую акцию проведут 18 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В четверг 18 апреля в Калининграде на площади Победы пройдет акция, приуроченная к Национальному дню донора.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, донорская акция пройдет в мобильном комплексе станции и будет сопровождаться выступлением творческих коллективов Калининграда.

Кровь можно будет сдать с 8 до 13 часов, предварительно подготовившись к донации. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.

Ежегодное мероприятие организуют специалисты Областной станции переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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