Калининградцам предложили сдать кровь на площади Победы
Масштабную донорскую акцию проведут 18 апреля
.Фото: Правительство Калининградской области
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В четверг 18 апреля в Калининграде на площади Победы пройдет акция, приуроченная к Национальному дню донора.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, донорская акция пройдет в мобильном комплексе станции и будет сопровождаться выступлением творческих коллективов Калининграда.
Кровь можно будет сдать с 8 до 13 часов, предварительно подготовившись к донации. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.
Ежегодное мероприятие организуют специалисты Областной станции переливания крови.
ИСТОЧНИК KP.RU