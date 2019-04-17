2019-04-17T18:36:16+03:00
Общество

В Зеленоградском районе перезахоронили трех красноармейцев, погибших в феврале 1945 года

Поисковикам удалось опознать одного из бойцов по медали «За Отвагу»
Иван МАРКОВ
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Галина Васенкова на могиле Михаила СапожниковаГалина Васенкова на могиле Михаила СапожниковаФото: Руслан Хисамов
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16 апреля в поселке Русское Зеленоградского района на воинском мемориале советских воинов прошло перезахоронение останков трех красноармейцев, погибших в феврале 1945 года.

Как сообщают поисковики отряда «Совесть», принимавшие участие в церемонии, по номеру медали «За Отвагу», обнаруженной вместе с останками одного из красноармейцев, удалось выяснить, что погибшим был командир расчета 1-ой минометной роты 277-го гвардейского стрелкового орденов Суворова и Кутузова 3-й степени полка 91-й гвардейской стрелковой Духовщинско-Хинганской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии гвардии старший сержант Сапожников Михаил Моисеевич.

Как выяснилось, погиб он вместе с двумя соратниками 2-4 февраля в районе поселка Кирпинен (сегодня Поваровка) и до этого дня числился пропавшим без вести.

На похороны солдата и торжественную передачу награды из Читы приехала внучатая племянница Михаила Сапожникова, Галина Васенкова.

По останкам еще двух красноармейцев поисковикам установить личности не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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