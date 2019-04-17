На заводе «Янтарь» загорелся строящийся корабль
К счастью, огонь удалось быстро потушить
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в Калининграде на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в среду 17 апреля. На часах было 12.20, когда поступило сообщение о возгорании.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в трюме строящегося корабля произошло загорание обшивки. Площадь пожара составил 1 квадратный метр.
К счастью, огонь удалось быстро потушить.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 15 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU