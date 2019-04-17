В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадал 141 человек
В Калининградской области активность клещей связана с теплой зимой и весенним потеплением. Ежедневно горожане страдают от укусов кровопийц. Так, только за прошедшую неделю с 8 по 14 апреля по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 58 человек, в том числе 21 ребенок.
Всего же с начала активности клещей в этом году от присасывания клещей пострадал 141 человек, в том числе 62 ребенка. Цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Санитарные врачи отмечают, что основными местами присасывания клещей являются территории садовых участков, придомовые территории и территория леса.
Сегодня наиболее надежной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.
ИСТОЧНИК KP.RU