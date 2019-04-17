В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадал 141 человек

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-17T18:52:34+03:00

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В Калининградской области активность клещей связана с теплой зимой и весенним потеплением. Ежедневно горожане страдают от укусов кровопийц. Так, только за прошедшую неделю с 8 по 14 апреля по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 58 человек, в том числе 21 ребенок.

Всего же с начала активности клещей в этом году от присасывания клещей пострадал 141 человек, в том числе 62 ребенка. Цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи отмечают, что основными местами присасывания клещей являются территории садовых участков, придомовые территории и территория леса.

Сегодня наиболее надежной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU