2019-04-17T20:51:09+03:00
Общество

Дубовую аллею возле братской могилы под Нестеровом вырубили для отопления церкви

Кирилл Алексеев
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На этом месте была дубовая аллея.На этом месте была дубовая аллея.Фото: Александр Панфилов
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В прошлом году была вырублена под корень дубовая аллея возле воинского захоронения Первой мировой войны в поселке Совхозное Нестеровского района.

Калининградские активисты забили тревогу и, обратившись в полицию, выяснили, что участок земли с братской могилой был передан в безвозмездное пользование Черняховской епархии Русской православной церкви. И, как следует из документов, предоставленных правоохранительными органами, вырубка дубов также дело рук РПЦ. Причем, согласно объяснениям представителей религиозной организации, вырубка была произведена для... отопления церкви.

В возбуждении уголовного дела по факту вырубки было отказано.

Напомним, в захоронении рядом с поселком Совхозное покоится 438 русских и 646 немецких воинов, погибших в Гумбинненском сражении в августе 1914 года. Это боевое захоронение является крупнейшим в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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