Для строительства канала поляки вырубили деревья на участке Вислинской косы - от моря до залива

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-18T09:31:14+03:00

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Поляки приступили к строительству канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который должен соединить Вислинский залив с Балтийским морем. Первым этапом стала вырубка деревьев на участке будущего строительства.

Накануне очевидцы опубликовали фотографии вырубки.

"Сегодня мне было реально грустно и страшно от того, что уже случилось на Вислинской косе, буквально в 2 км от Крыницы Морской, - написал в "Фейсбуке" один из очевидцев, эколог Михаил Дуркин. - Представьте, как если бы в районе высоты Мюллера, на Куршской косе, вырубили весь лес - от моря до залива..."

Напомним, польские власти строят канал вопреки позиции Еврокомиссии, которая видит в этом проекте серьезную угрозу для экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU