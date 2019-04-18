В Гусеве сгорел автомобиль «Ауди», под Черняховском – «Фольксваген»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-18T10:05:55+03:00

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В Калининградской области в минувшую среду пожарные несколько раз выезжали на тушение горящих автомобилей. Так, в 13:44 поступило сообщение о пожаре на улице Московской в Гусеве – в садовом товариществе «Металлист» сгорел автомобиль «Ауди-100»: огонь уничтожил моторный отсек и салон.

Поздним вечером того же дня, в 23:26 очевидцы в поселке Грачевка Черняховского района сообщили о горящей машине.

Пресс-служба МЧС России по Калининградской области отчиталась о том, что полностью выгорел автомобиль «Фольксваген Гольф-2».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU