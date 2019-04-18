В Гусеве сгорел автомобиль «Ауди», под Черняховском – «Фольксваген»
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининградской области в минувшую среду пожарные несколько раз выезжали на тушение горящих автомобилей. Так, в 13:44 поступило сообщение о пожаре на улице Московской в Гусеве – в садовом товариществе «Металлист» сгорел автомобиль «Ауди-100»: огонь уничтожил моторный отсек и салон.
Поздним вечером того же дня, в 23:26 очевидцы в поселке Грачевка Черняховского района сообщили о горящей машине.
Пресс-служба МЧС России по Калининградской области отчиталась о том, что полностью выгорел автомобиль «Фольксваген Гольф-2».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU