2019-04-18T10:19:31+03:00
Спорт

Стало известно, когда пройдет регата на Кубок трех губернаторов

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде провели первую встречу рабочей группы по подготовке юбилейной парусной регаты на Кубок трех губернаторов – одного из значимых международных соревнований региона Балтийского моря.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, 10-я регата на Кубок трех губернаторов пройдет в акватории Вислинского (Калининградского) залива на польской территории.

Старт будет дан 28 июня в 11:30 на траверзе Фромборка. Конечной точкой гонки станет Толкмицко, где будут награждены победители и призеры, пройдет концерт.

- Это больше чем спорт. Прежде всего, это укрепление международных связей и принципов добрососедства, связывающих россиян и поляков, жителей Калининградской области и приграничных регионов воеводств, - сказал замминистра спорта области Евгений Скачков.

К участию будут допущены все яхты, передвигающиеся по заливу — заявку в письменном виде, страховку и документ с данными системы обмера KWR необходимо предоставить в бюро регаты, которое будет базироваться в офисе фромборкского яхтенного клуба "Dal" — 27 июня с 16:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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