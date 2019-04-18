На балтийской трассе перевернулся «Мерседес» с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-18T10:24:57+03:00

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В среду вечером на балтийской трассе произошло серьезное ДТП в котором пострадали дети. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Шатрово. «Мерседес» врезался в отбойник и перевернулся.

Очевидцы сообщают, что в салоне находилось двое детей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU